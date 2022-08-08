София Ротару впервые четко обозначила политическую позицию: Не привыкла помогать на публику
Певица опубликовала пост в честь 75-летия и назвала свое место силы.
Украинская исполнительница София Ротару отметила 75-летие 7 августа. Звезда посвятила обширный пост, впервые с начала полномасштабной войны, где обозначила четко свою позицию. В Инстаграме Ротару показала снимок, как выглядит сейчас.
Певица запечатлена в своем месте силы - в Маршинцах Черновицкой области.
"Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях," - поведала именинница.
Читай также: Продюсер Софии Ротару раскрыл, куда после вторжения РФ выехала певицаРотару подчеркнула, что пишет редко, но помимо юбилея есть еще один повод. Звезда попросила поклонников поддержать благотворительный проект, который помогает женам и детям военнослужащих. Певица отметила, что не привыкла публично говорить о своей помощи.
"Мой Юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны - "БОН бокс". Проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне. Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать "на публику", еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с Вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми Вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело! Где бы мы не находились и на каком бы языке не говорили…," - рассказала о проекте София Ротару.
В конце своего обширного поста исполнительница подчеркнула, что не время праздновать юбилей, так как сейчас иные желания.
"Сегодня не время праздновать Юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире!" - подытожила Ротару.
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