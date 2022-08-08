"Не имею права оправдываться": Сумская прокомментировала жизнь дочери в РФ

Актриса рассказала, что общается со старшей дочерью ежедневно.

Автор: Шапарь Анастасия

Народная артистка Украины Ольга Сумская прокомментировала жизнь своей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет и работает в России. Девушка трудится актрисой и замужем за российским актером Владимиром Ягличем, с которым у них двое детей. В интервью Славе Демину Сумская рассказала, что общается с наследницей ежедневно.

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По словам актрисы, украинцы в РФ сейчас находятся в состоянии террора.

"Мы общаемся, я ей рассказываю каждый день, она смотрит Telegram-каналы. И те украинцы, поверь мне, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Все люди, которые не могут выразиться, они находятся там в режиме террора. Поверь мне, страшного террора," - заявила Сумская.

К слову, народная артистка подчеркнула, что оправдываться за жизнь дочери в стране-агрессоре не будет.

"Ситуация, когда я вроде бы должна была оправдываться, я не буду этого делать. Потому что я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь перед убитыми горем матерями, которые потеряли своих детей и своих мужчин. Я не имею на это права и я не буду этого делать. Но та тотальная зависимость, которая сегодня есть там и оно пока не сдвинется пока. Потому что шаг налево, шаг направо и все," - высказалась Ольга.

Также актриса упомянула свою близкую подругу-россиянку, которая известный композитор. Из-за открытой поддержки Украины музыкант осталась без работы.

"Я общаюсь с моей ближайшей подругой, это очень известный человек там, это композитор. Она отказалась от каких-либо работ, она безработная, потому что она не поддержала политику своих коллег, выходящих с буквой z. Это не зомби. Ты представляешь себе степень цинизма, когда люди за деньги, зная, что здесь море крови, поддерживают тот режим за такие сумасшедшие деньги," - сообщила Сумская.

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