Хлывнюк представил клип на "личную" песню с девушкой в ночном ресторане

Андрей Хлывнюк сказал, что именно таких композиций Бумбокса ему не хватало.

Группа "Бумбокс" представила клип на песню "Залишайся". Премьера видео состоялась сегодня, 7 мая. Композиция попадет в максисингл "Живий", релиз которого запланирован на 14 мая. Это первый релиз такого формата группы с 2019 года.

Лидер коллектива Андрей Хливнюк назвал трек личным и лирическим. По его словам, именно таких песен не хватало репертуару группы в последние годы.

Идея музыкального ролика принадлежит продюсеру Алексею Согомонову и режиссеру Стасу Гуренко. По сюжету главная героиня – танцовщица Надин – остается одна в темном ресторане после работы, включает музыку и начинает танцевать. Чем активнее она двигается, тем больше пространство вокруг наполняется светом.

Над хореографией работал Назар Дидык, а оператором стал Олег Бондаренко. Съемки клипа длились шесть часов – группа вернулась из тура 21 марта, а видео сняли в ночь с 15 на 16 апреля.