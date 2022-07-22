Монатик признался, что писал новые песни на детский синтезатор

Музыкант вернулся недавно в Украину.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Дима Монатик с начала полномасштабного вторжения ездил по миру с благотворительными концертами, а недавно вернулся в Украину. Журналистам 1+1 певец рассказал о приезде в Украину спустя 5 месяцев, а также о своей семье - где сейчас его жена и двое сыновей.

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Дмитрий рассказал, что был с семьей в Барселоне, когда Россия решила полномасштабно вторгнуться. Приезд в Украину напомнил ему мирное время, когда из длительных туров приехал домой. Однако реалии намного грустнее.

"Учитывая, что у меня несколько лет подряд жизнь была в ритме и движении - ты будто вернулся домой из тура. Правда, Киев пустее, мы ехали через Макаров, просто разрывают сердце пополам от увиденных разбитых домов. Ты смотрел это на экране и болело и болит, а когда ты видишь это своими глазами – слезы просто рекой," - поделился чувствами Монатик.

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Также певец рассказал, что вернулся домой один. Его супруга Ирина и сыновья Платон и Даниил находятся за границей. Признается, что дома без них пусто. Но держит связь максимально, как позволяют гаджеты.

"Мы все время на видео. Недавно Дане по видеосвязи вырвали второй молочный зуб. Первый успел я вырвать, а второй уже делала жена. Звонит мне такой беззубик, зубная фея тоже прилетала. А малыш Платон все время говорит: "Ну вырвите мне тоже зуб. Почему только к Дани прилетает зубная фея?". Говорим ему, чтобы он не спешил так взрослеть. Но он всегда огорчается, что у Дани выпадает зуб, а у него нет," - поделился музыкант.

Дима Монатик рассказал, что альбом на новую пластинку "ART Оборона" нарисовал вместе со старшим сыном Даней. Певец поделился, что после вторжения записывал все свои мысли в скетчбук.

"Честно, я, пожалуй, был последним, кто в это верил. Когда у тебя все переворачивается, все разрушается изнутри – ты просто не знаешь, что делать. Вот мы сейчас за границей, а куда вернуться? А будет ли наша здание целое? Будет где жить? Что делать дальше? Но ты понимаешь, что нужно быть полезным, хотя бы эмоционально. Я начал писать в этот блокнот моменты, потом превращать их в стихи, в музыку… Инструментов не было, я приобрел детский синтезатор и на нем начал писать. Оно все лилось, потому что это правда," - признался певец.

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