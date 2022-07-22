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Джамала стала участницей "Танцев со звездами" в Польше

По словам певицы, это повод в очередной раз напомнить о войне в Украине.

Автор: Шапарь Анастасия
Джамала стала участницей "Танцев со звездами" в Польше
Джамала выиграла в 2016 году "Евровидение".
BBC

Украинская певица Джамала покинула страну после начала полномасштабного вторжения России. Артистка активно выступает на благотворительных концертах, а теперь решила принять участие в польской версии шоу "Танцы со звездами". Новость об участии звезды появилась в Инстаграме проекта.

По словам Джамалы, участие в "Танцах" - это выражение благодарности Польше за помощь украинцам, а также очередной повод напомнить европейцам о войне в Украине.

"Пора объявить следующего участника "Танцев со звездами". Джамала — украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу. Осенью на нашем танцполе попробует свои силы победительница 61-го песенного конкурса "Евровидение"," - говорится в посте польского проекта.

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Во время шоу будет проходить денежный сбор на помощь пострадавшим от войны украинцам.

"Участие "Танцах со звездами" для меня – это прежде всего возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим," - объяснила свое участие звезда.

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая отреагировала на новость, что молчаливая Тодоренко назвала сына "Миром". Теледива уверена, что одесситка-молчунья не имеет права использовать слово "мир".

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Теги:
Польша, Джамала, Танцы со Звездами

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