Осадчая о странном имени сына Тодоренко: Думала, что видела весь цинизм мира

Одесситка, проживающая в России, делает вид, будто в Украине нет кровопролитной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Екатерина Осадчая отреагировала на новость, что Регина Тодоренко собралась назвать своего новорожденного сына Мир. Как признается теледива, не хотела больше никогда ее вспоминать, но данное решение от умалчивающей войну одесситки в очередной раз неприятно удивило.

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Осадчая призналась в Инстаграме, что решение Тодоренко ее разозлило. Теледива уверена, что молчунья об убийствам украинцев руками россиян не имеет права использовать слово "мир".

"Обещала больше не говорить о предателях. Точнее, не давать им популярность и просто забыть о них. Но когда человек с украинским паспортом, который живет в России, молчит пять месяцев и не называет войну войной, но называет новорожденного сына Мир… Я думала, что видела весь цинизм мира. Нет, здесь демонстрируют очередное дно," - не скрывая эмоций написала Екатерина.

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Ранее мы писали, что Галкин показал общение с путинистами. Артист опубликовал комментарии от россиян и свои остроумные ответы на них, назвав их "перлами от комментаторов".