АфишаАфиша
Русский Українська

"Аллочку верните": Галкин показал общение с путинистами

Россияне хейтят юмориста за отъезд из РФ после вторжения в Украину.

Автор: Шапарь Анастасия
"Аллочку верните": Галкин показал общение с путинистами
Максим Галкин
instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин покинул Россию вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми, выехав в Израиль. В комментариях под постами артистами россияне не могут простить того, что их некогда любимец не поддержал кровавую войну, которую начала РФ в Украине. Отчего в комментариях постоянно пишут гадости.

Галкин опубликовал в сториз комментарии от россиян и свои остроумные ответы на них, назвав их "перлами от комментаторов".

Одно из оскорблений коснулось Аллы Пугачевой. Путинистка заявила, что Галкин "пусть что хочет делает", "но Аллочку надо вернуть в Россию". На что юморист ответил, что певица - это "не шифоньер".

instagram.com/maxgalkinru/

Также комментаторам не дает покоя, что Галкин выступает во "враждебной" Латвии и Израиле с концертами, а теперь вовсе собрался в тур по США.

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия. Артист отдает часть средств на помощь украинским беженцам. За данную позицию у Галкина и Пугачевой арестовали особняк в Подмосковье.

Ранее мы писали, что Гордон показал "беременного" россиянина. В комментариях пользовали сразились в иронии. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Максим Галкин, Алла Пугачева

Статьи по теме

"Естественная красота": Галкин показал Пугачеву и побудил ее улыбаться
"Естественная красота": Галкин показал Пугачеву и побудил ее улыбаться
Стало известно имя блогера, который посетовал на Галкина органам
Стало известно имя блогера, который посетовал на Галкина органам
Галкин умилил фанов новым семейным видео с Пугачевой и детьми
Галкин умилил фанов новым семейным видео с Пугачевой и детьми
Волочкова стала на защиту Аллы Пугачевой: Ей можно все
Волочкова стала на защиту Аллы Пугачевой: Ей можно все
Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть
Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть
Какой церковный праздник 23 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 23 июля и что нельзя делать

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK