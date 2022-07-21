"Аллочку верните": Галкин показал общение с путинистами

Россияне хейтят юмориста за отъезд из РФ после вторжения в Украину.

Автор: Шапарь Анастасия

Российский юморист Максим Галкин покинул Россию вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми, выехав в Израиль. В комментариях под постами артистами россияне не могут простить того, что их некогда любимец не поддержал кровавую войну, которую начала РФ в Украине. Отчего в комментариях постоянно пишут гадости.

Галкин опубликовал в сториз комментарии от россиян и свои остроумные ответы на них, назвав их "перлами от комментаторов".

Одно из оскорблений коснулось Аллы Пугачевой. Путинистка заявила, что Галкин "пусть что хочет делает", "но Аллочку надо вернуть в Россию". На что юморист ответил, что певица - это "не шифоньер".

instagram.com/maxgalkinru/

Также комментаторам не дает покоя, что Галкин выступает во "враждебной" Латвии и Израиле с концертами, а теперь вовсе собрался в тур по США.

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия. Артист отдает часть средств на помощь украинским беженцам. За данную позицию у Галкина и Пугачевой арестовали особняк в Подмосковье.

Ранее мы писали, что Гордон показал "беременного" россиянина. В комментариях пользовали сразились в иронии.