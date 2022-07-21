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Гордон показал "беременного" россиянина: Вот откуда появляются орки

Украинский журналист часто выставляет контент, высмеивающий российских оккупантов.

Автор: Шапарь Анастасия
Гордон показал "беременного" россиянина: Вот откуда появляются орки
Дмитрий Гордон.
instagram gordondmytro

Украинский ведущий Дмитрий Гордон опубликовал снимок российского боевика с голым большим животом. Журналист позаимствовал снимок из телеграм-канала Алексея Дурнева, где высмеивают население страны-агрессора.

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На фото можно увидеть татуировку с оккупантом ВС РФ, который держит автомат. Также россиянин набил себе надпись: "Служу "ДНР"".

Гордон лаконично подписал: "Беременный россиянин", дав подписчикам посостязаться в иронии. Поклонники ведущего в комментариях набросали смешных реакций на данное фото россиянина: "путин отец?", "В россии дефицит кадров, что уже беременных мужиков берут", "Дмитрий, это опухоль долбо*бизма?", "Сейчас орк родится", "Родит стиральную машину", "Пузобункер для володьки", "Так вот откуда появляются орки".

Ранее мы писали, что Алексей Дурнев предположил, почему в войну многие разводятся. 

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Теги:
Дмитрий Гордон

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