Почему в войну увеличилось количество разводов: ответ Дурнева

По мнению завидного холостяка, вторжение россиян сказалось на трансформации ценностей украинцев, что влияет на взгляды супругов на жизнь.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский блогер Алексей Дурнев часто поднимает актуальные общественные проблемы в своих постах в Инстаграме. Так, холостяк решил затронуть тему увеличившегося количества разводов с начала полномасштабной войны. Алексей решил рассказать свое мнение на этот счет.

Читай также: Дурнев призвал украинцев развивать в себе украинскую культуру

По мнению Дурнева, вторжение трансформировало ценности украинского народа, отчего выяснилось, что у некоторых пар они перестали совпадать.

"Например, в мирное время парочка обожала кататься на велосипедах, пить пиво и ржать с "Хата на тата". Он мечтали о семье и путешествиях в трейлере. А с началом войны все изменилось. Она хочет посвятить себя активизму, а он - собаку и плакать. Или один планирует эмиграцию, а второй - собственный арт-проект. Или кому-то хочется закрыться от всего мира, а другой требует внешней поддержки. Бывшие общие интересы пропали, а новые еще не сформировались," - предположил Алексей.

Читай также: Дурнев сравнил сухпайки оккупантов и украинских военных

При этом ведущий подчеркнул, что кризис заставляет взглянуть внутрь себя и трансформировать основу, несмотря на окружающих. Важное ранее становится мелочью, а что-то совсем неожиданное оказывается главным жизненным ориентиром. Все это и влияет на отношения человека с миром, партнером, друзьями и работой, считает Дурнев.

"Но, любую ср*ку, самую глубокую и темную, могут пройти люди, которые любят. Это чувство - самый крепкий клей, что выдерживает все, как бы сладко это не звучало. Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченные хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание, пертурбации и "каре отчаяния". Любовь победит все. Поэтому так важно подпитывать ее, на что она не была бы направлена, - любовь всей вашей жизни или работу, которую вы не ценили. С ней проще проходить трансформации," - подчеркнул Алексей Дурнев.

В конце своего психологического поста блогер добавил, что важно быть с теми рядом, кто действительно необходим. А уже после выяснять, что было: отлет или глубокое изменение.

Ранее мы писали, что Алекс Родригес прокомментировал разрыв с Джей Ло, которая недавно вышла замуж за Бена Аффлека. Именно к своему нынешнему мужу певица ушла после 4-летних отношений с бейсболистом.