Войтенко: Война всех нас изменила, изменит и наши сериалы

Константин предположил, на чем будет строиться будущий украинский кинематограф.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Константин Войтенко с начала полномасштабного вторжения помогает Украине как волонтер. Звезда делится, что общаясь с украинцами понял, что люди соскучились по легкому контенту. Однако, по словам Константина, все будет теперь по-другому.

Войтенко уверен, что у украинского кино есть будущее, так как люди по нему скучают. Но теперь точно будет отсылка к войне. Также актер упомянул российских актеров, которые играли в украинских фильмах, но после 24 февраля превратились в молчунов.

"Они соскучились по нашим сериалам, фильмам и персонажам. Просто в будущем не будет так, что мы не говорим о войне. Война всех нас изменила, она изменит и наши сериалы. Что интереснее, мне кажется, теперь мачо-менов в сериалах будут играть настоящие мены. Сейчас актеры с оружием в руках получают такой опыт, что им и играть ничего не придется. А те "мены" из России, которые играли главных героев в наших сериалах, и которые сейчас сидят и молчат, ничего не говорят, которые оказались совсем не менами, а трусами, уже не будут сниматься. У нас настоящие крутые актеры будут играть крутые роли. Вот это клево," - высказался Войтенко.

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