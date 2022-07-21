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Монатик впервые за широкомасштабное вторжение РФ вернулся в Киев

Дмитрий Монатик выступил в столичной подземке. Его законная, которая осталась с детьми за границей, уже скучает.

Автор: Дмитрий Сыч
Монатик впервые за широкомасштабное вторжение РФ вернулся в Киев
"Вообще не могу представить, что я кого-то убиваю", – объяснил свое нежелание брать в руки оружие Монатик
instagram monatik_official

Украинский танцор и певец Monatik, который еще до 24 февраля находился за границей, впервые вернулся на Родину. Он выступил на концерте в киевском метро, на станции "Майдан Незалежності".

"ArtОборона продолжается. Невероятный концерт вчера прошел в киевском метро. Родные люди. Родной Киев. Когда сердца поют в унисон. Вчера мы выступали для военных и их семей, волонтеров, медиков и всех, кто держит оборону Украины на всех фронтах! Благодарю всех и лично каждого, кто пришел. Мы выстоим! Все будет Украина!" – подписаны снимки с концерта на странице Монатика.

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Дети и жена артиста остались на чужбине. Не успел он отлучиться в Киев, как супруга публично сообщила, что скучает.

instagram irinamonatik

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Ранее мы писали о том, почему Дмитрий Монатик отказался защищать Родину с оружием в руках. Исполнитель, в частности, считает, что будет полезней, сосредоточившись на своей профессиональной деятельности.

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Теги:
Украина, MONATIK, Монатик, Дмитрий Монатик

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