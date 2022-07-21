Алан Бадоев впервые покинул Украину и описал свои чувства: Надеялся, что война - это сон

Путешественник ненадолго покинул Киев по работе.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский режиссер и путешественник Алан Бадоев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ покинул Украину. Как признался мужчина, еще полгода назад перелеты, звуки аэропорта и голос бортпроводника были его рутиной, а теперь небо - это лишь ассоциация с ракетными ударами.

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Бадоев опубликовал снимок неба, сделанный из окна самолета. Телезвезда поделился, что испытывает необъяснимые чувства, перед сном в самолете тихо помолился и обратился к маме, которая теперь его главный ангел.

"Перед взлетом самолета я закрыл глаза и просто спокойно заснул, казалось на мгновение... Когда проснулся, еще долго держал глаза закрытыми. Я надеялся, что вся эта война - это сон... Что за мгновение я увижу всех своих друзей, и мы выйдем из самолета где-то в экзотической стране, чтобы отснять новую яркую историю," - поделился чувствами Алан.

Путешественник выразил веру, что это непременно случиться, а сейчас нужно проснуться.

"Имею много работы и мало времени. Готовим с Максом мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях мира. Скоро обо всем расскажу. Нужно работать ради нашей победы, для наших парней," - подытожил Бадоев.

Ранее мы писали, что Дзидзьо уверен, Украине не просто выстоит в войне, а победит. Артист подчеркнул, что украинцы - главные герои этой истории.