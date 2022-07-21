АфишаАфиша
Русский Українська

Алан Бадоев впервые покинул Украину и описал свои чувства: Надеялся, что война - это сон

Путешественник ненадолго покинул Киев по работе.

Автор: Шапарь Анастасия
Алан Бадоев впервые покинул Украину и описал свои чувства: Надеялся, что война - это сон
Алан Бадоев.
instagram alanbadoev

Украинский режиссер и путешественник Алан Бадоев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ покинул Украину. Как признался мужчина, еще полгода назад перелеты, звуки аэропорта и голос бортпроводника были его рутиной, а теперь небо - это лишь ассоциация с ракетными ударами.

Читай также: Алан Бадоев потерял мать

Бадоев опубликовал снимок неба, сделанный из окна самолета. Телезвезда поделился, что испытывает необъяснимые чувства, перед сном в самолете тихо помолился и обратился к маме, которая теперь его главный ангел.

"Перед взлетом самолета я закрыл глаза и просто спокойно заснул, казалось на мгновение... Когда проснулся, еще долго держал глаза закрытыми. Я надеялся, что вся эта война - это сон... Что за мгновение я увижу всех своих друзей, и мы выйдем из самолета где-то в экзотической стране, чтобы отснять новую яркую историю," - поделился чувствами Алан.

Путешественник выразил веру, что это непременно случиться, а сейчас нужно проснуться. 

"Имею много работы и мало времени. Готовим с Максом мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях мира. Скоро обо всем расскажу. Нужно работать ради нашей победы, для наших парней," - подытожил Бадоев.

Ранее мы писали, что Дзидзьо уверен, Украине не просто выстоит в войне, а победит. Артист подчеркнул, что украинцы - главные герои этой истории.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Алан Бадоев

Статьи по теме

Алан Бадоев показал долгожданную встречу с дочкой
Алан Бадоев показал долгожданную встречу с дочкой
Бадоев представил тизер своего фильма про войну
Бадоев представил тизер своего фильма про войну
Алан Бадоев потерял мать
Алан Бадоев потерял мать
Бадоев корит себя, что назывался "человеком мира"
Бадоев корит себя, что назывался "человеком мира"
Макс Барских жестко высказался в адрес Тимати, Славы и Бузовой
Макс Барских жестко высказался в адрес Тимати, Славы и Бузовой
Бадоев россиянам: "Однажды вы увидите себя с зашитыми ртами"
Бадоев россиянам: "Однажды вы увидите себя с зашитыми ртами"

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK