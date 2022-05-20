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Алан Бадоев потерял мать

Клипмейкер, оплакивающий утрату, выставил архивные кадры родительницы.

Автор: Дмитрий Сыч
Алан Бадоев потерял мать
Бадоев вырос в Горловке (Донецкая область)
instagram alanbadoev

Скончалась мать режиссера Алана Бадоева. Об этом он сообщил на своей инстаграм-странице. Там же клипмейкер выставил архивные фото ближайшей родственницы.

"Мамуля ушла... Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких – Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем спасибо за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильна, смела, предана, красива и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в уме", – начал трепетную подпись к портретным снимкам матери Алан.

instagram alanbadoev

instagram alanbadoev

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Также Бадоев вспомнил детство и описал отношения с родительницей:  

"Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя, Мамочка, ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и скоро ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести. Ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Спасибо тебе за эту жизнь".

instagram alanbadoev

instagram alanbadoev

Два других поста Алан Бадоев оставил без подписи. К одному добавлено снимок картины, вышитой из бисера. Подписчики предполагают, что это – работа Антонины Ивановны. 

instagram alanbadoev

В следующей публикации имеется черно-белый снимок Алана в детские годы на руках у матери.

instagram alanbadoev

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Ранее сообщалось о том, что о потери родственника поведала Наталия Могилевская. В Мариуполе погиб дядя певицы.

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Теги:
смерть, режиссер, Алан Бадоев

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