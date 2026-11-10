В сети появилось видео падения Сергея Соседова

Сергей Соседов умер во время путешествия в Якутию.

В сети появилась запись камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент падения российского музыкального критика Сергея Соседова. Травма, полученная публичным лицом в гостинице Якутии, стала причиной его смерти в возрасте 58 лет.

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На обнародованных российскими медиа кадрах видно, как Соседов поднимается по лестнице, внезапно останавливается, отклоняется назад и падает. Во время падения он ударяется затылком. Услышав шум, присутствовавшие поблизости люди подбежали к мужчине и вызвали медиков.

Как стало известно, критик находился в Якутии в рамках гастрольного путешествия. После инцидента его госпитализировали. Врачи провели операцию, пытаясь спасти пациента, однако он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал перелом основания черепа, приведший к сильному кровотечению и отеку головного мозга.

В то же время окружение Соседова выдвигало предположение, что падение могло быть вызвано тромбом. Однако официального подтверждения этой версии не было.

Мать критика рассказывала, что перед путешествием в Якутию она пыталась отговорить сына от дальнего путешествия, но он все-таки отправился туда.

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В Украине Сергей Соседов приобрел известность благодаря участию в шести сезонах музыкального шоу "Х-фактор", где работал судьей. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году он поддержал оккупацию Крыма. Впоследствии критик оправдывал полномасштабное вторжение России.