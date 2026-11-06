Макс Барских и Алан Бадоев объявили о прекращении сотрудничества после 18 лет вместе

Что известно о разрыве легендарного тандема

Автор: Коваленко Наталья

Один из самых успешных творческих тандемов украинского шоу-бизнеса, певец Макс Барских и режиссер Алан Бадоев, прекращают совместную работу.

Об этом звезды объявили во время восьмого прайма нового сезона «Фабрики звезд» на платформе SWEET.TV, который был полностью посвящен творчеству Макса Барских. Символично, что история их сотрудничества завершается именно там, где и началась 18 лет назад.

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«Так сложилось, что именно в этом году, спустя 18 лет, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли довольно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью», — сказал Бадоев.

Макс Барских и Алан Бадоев Фото: пресс-служба

«Когда я сомневался в себе, ты всегда находил слова, которые вдохновляли меня, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом — это настоящая школа, целый университет, который мне посчастливилось пройти. Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая творческая пауза... Думаю, эта пауза продлится как минимум год», — обратился к экс-наставнику Барских.

Последней совместной работой режиссера и артиста станет масштабное шоу «Сьогодні має сенс», которое состоится 8 декабря в киевском Дворце «Украина».

Несмотря на прекращение сотрудничества с Бадоевым, Макс продолжает активно развивать сольную карьеру. Во время эфира артист впервые презентовал новый сингл «Не вчасно» из будущего украиноязычного альбома, релиз которого запланирован на конец года.