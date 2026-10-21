Бывшая Джастина Бибера умерла из-за передозировки, оставив маленькую дочь

Сахара Рэй, которая ушла в 34 года, любила серфинг, моду и материнство.

Сахара Рэй – блогерша, модель и бывшая девушка Джастина Бибера – умерла в 34 года в результате передозировки фентанилом. Ее дочери Сноу еще не исполнилось года.

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Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник из окружения публичного лица, после передозировки Сахару госпитализировали в критическом состоянии и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Два дня спустя, в воскресенье, ее родные решили прекратить искусственную поддержку жизни. В момент смерти рядом с женщиной находились близкие.

Сахара родила дочь 27 января 2026 года в Лос-Анджелесе. Модель рассказывала об особых чувствах, которые испытала после рождения первенца.

Мать Сахары Гретчен Бах после трагедии вспомнила дочь как чрезвычайно хорошего человека, который ценил семью, увлекалась модой и серфингом и безгранично любил свою маленькую дочь. Семья также поблагодарила друзей, поклонников и людей со всего мира за поддержку в этот сложный период.

Рэй была дочерью серфера Тони Рэя, работала моделью и основала собственный бренд купальников. На ее страницу в инстаграме было подписано более 905 тысяч пользователей. Она также получала образование в Институте моды, дизайна и мерчендайзинга.

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Известность Сахара приобрела и благодаря отношениям с Джастином Бибером, о которых начали говорить в 2016-м. В том году они недолго встречались летом. Как пара успели отдохнуть на Гавайях, где во время купания попали на снимки папарацци. Вскоре певец переключился на новые отношения.