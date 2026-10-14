Сумская поддержала Федишин и вспомнила, как сама едва не потеряла дочь

Ольга Сумская выразила соболезнования Ирине Федишин в комментариях к посту Марички Падалко.

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на потерю дочери певицей Ириной Федышин и поделилась собственным опытом опасных осложнений во время беременности. Своими волнениями публичное лицо поделилось в комментариях к сообщению телеведущей Марички Падалко в инстаграме.

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Сумская выразила соболезнования Федишин и пожелала ей сил и восстановления после пережитой трагедии. Одновременно актриса вспомнила, что 24 года назад сама оказалась в критической ситуации на позднем сроке беременности.

По словам Ольги, у нее развился гестоз, а артериальное давление поднялось до 220/120. Поэтому беременность оказалась под угрозой. Актриса вовремя обратилась в роддом, где медикам удалось спасти ее и ребенка.

instagram marichkapadalko

О потере нерожденной дочери Ирины Федишин сообщил ее муж Виталий Човнык. Он также рассказал о тяжелом состоянии певицы и попросил молиться за ее здоровье и скорейшее восстановление. Супруги воспитывают двоих сыновей и с нетерпением ждали третьего ребенка.

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Ранее на трагедию отреагировали Маша Ефросинина, Григорий и Кристина Решетники, Аурика Ротару и другие украинские знаменитости, выразившие семье соболезнования и поддержку.