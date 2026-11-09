Женя Кот переживает потерю в семье
Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца.
Женя Кот – украинский хореограф и певец – переживает тяжелую утрату в семье. 5 ноября после болезни скончался его тесть. О смерти отца сообщила супруга артиста, тренер Наталья Татаринцева.
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На своей странице в инстаграме она опубликовала трогательное сообщение, в котором простилась с самым родным человеком. Наталья отметила, что семья до сих пор не может смириться с невосполнимой утратой. По ее словам, отец был чрезвычайно жизнерадостным, энергичным и харизматичным мужчиной, любившим общение, шутки и семейные встречи.
Отдельные слова тренер посвятила матери Светлане, которая до последнего оставалась возле супруга, окружая его любовью и заботой. Наталья подчеркнула, что отец навсегда останется для нее лучшим папой, хотя осознание того, что она больше не сможет его обнять и услышать, причиняет ей сильную боль.
Еще Наталья вспомнила об отношениях родителя с маленькой внучкой Лелей. Хотя они не успели провести вместе много времени, дедушка успел стать для девочки любящим и веселым человеком. Наталья пообещала, что дочь обязательно будет знать, кактм хорошим был ее дедушка и как сильно он ее любил.
Татаринцева сообщила, что причиной смерти стала болезнь, унесшая жизнь мужчины крайне быстро. Именно поэтому близким до сих пор сложно осознать произошедшее. О трагедии Наталья рассказала не сразу, а через несколько дней после смерти отца.
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В завершение сообщения она поблагодарила папу за любовь, семью, счастливые воспоминания и все моменты, которые останутся в ее памяти. Тренер заверила, что он всегда будет важной частью жизни их семьи.