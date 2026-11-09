Женя Кот переживает потерю в семье

Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца.

Женя Кот – украинский хореограф и певец – переживает тяжелую утрату в семье. 5 ноября после болезни скончался его тесть. О смерти отца сообщила супруга артиста, тренер Наталья Татаринцева.

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На своей странице в инстаграме она опубликовала трогательное сообщение, в котором простилась с самым родным человеком. Наталья отметила, что семья до сих пор не может смириться с невосполнимой утратой. По ее словам, отец был чрезвычайно жизнерадостным, энергичным и харизматичным мужчиной, любившим общение, шутки и семейные встречи.

Отдельные слова тренер посвятила матери Светлане, которая до последнего оставалась возле супруга, окружая его любовью и заботой. Наталья подчеркнула, что отец навсегда останется для нее лучшим папой, хотя осознание того, что она больше не сможет его обнять и услышать, причиняет ей сильную боль.

Еще Наталья вспомнила об отношениях родителя с маленькой внучкой Лелей. Хотя они не успели провести вместе много времени, дедушка успел стать для девочки любящим и веселым человеком. Наталья пообещала, что дочь обязательно будет знать, кактм хорошим был ее дедушка и как сильно он ее любил.

instagram tatarintseva.kot

instagram tatarintseva.kot

instagram tatarintseva.kot

instagram tatarintseva.kot

instagram tatarintseva.kot

instagram tatarintseva.kot

Татаринцева сообщила, что причиной смерти стала болезнь, унесшая жизнь мужчины крайне быстро. Именно поэтому близким до сих пор сложно осознать произошедшее. О трагедии Наталья рассказала не сразу, а через несколько дней после смерти отца.

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В завершение сообщения она поблагодарила папу за любовь, семью, счастливые воспоминания и все моменты, которые останутся в ее памяти. Тренер заверила, что он всегда будет важной частью жизни их семьи.