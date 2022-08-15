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Мисс Украина Вселенная показалась в купальнике после рождения ребенка

Олеся Стефанко, весной родившая второго ребенка, показала ягодицы на грудь на фоне морских волн.

Автор: Дмитрий Сыч
Мисс Украина Вселенная показалась в купальнике после рождения ребенка
Стефанко живет в США
instagram olesiastefanko

Олеся Стефанко, которая в 2011 году завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", этой весной во второй раз родила. Теперь 34-летняя модель показала, как выглядит после пополнения семьи. Она выложила у себя в Инстаграме снимки в купальнике.

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Для двух фотографий уроженка Ивано-Франковской области позировала на камне среди волн. Сначала она показала упругие живот и грудь, а потом – ягодицы.

"В поисках девственной природы", – подписала изображение Олеся.

instagram olesiastefanko

instagram olesiastefanko

В геолокации указан город Шелтер-Айленд в американском штате Нью-Йорк.

Олеся Стефанко живет с мужем в США. У пары – 2-летний сын Тео и дочь Кая.

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Ранее мы писали о том, что Олеся Стефанко сообщила о рождении второго ребенка. Роды женщины были сложными.

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Теги:
США, фото в купальнике, Мисс Украина Вселенная, Стефанко

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