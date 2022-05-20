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Рианна впервые родила

Барбадосская исполнительница и ее супруг-рэпер A$AP Rocky стали родителями сына.

Автор: Дмитрий Сыч
Рианна впервые родила
Рианна часто демонстрировала свою беременность
instagram badgalriri

Обладательница восьми премий "Грэмми" Рианна (34 года) впервые стала матерью. Она родила сына от рэпера Ракима Майерса (33 года), известного как  A$AP Rocky. Такая информация опубликована в издании TMZ.

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Как отмечено в сообщении, ребенок появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе. Как проходили роды, какой вес, рост и имя потомка знаменитости – пока неизвестно. От Рианны не поступало официальных заявлений.

Певица состоит в отношениях с отцом своего ребенка около двух лет. О беременности она сообщила в январе, выставив на обозрение публики округлившийся живот во время променада в Нью-Йорке. После того Рианна не единожды выставляла свои снимки в интересном положении.  

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Ранее мы писали, что беременная Рианна показалась в полупрозрачном наряде. В подписи к снимку она отметила, что находилась на оскаровской вечеринке.

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Теги:
Рианна, Asap Rocky, дети знаменитостей

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