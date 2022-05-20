Рианна впервые родила

Барбадосская исполнительница и ее супруг-рэпер A$AP Rocky стали родителями сына.

Обладательница восьми премий "Грэмми" Рианна (34 года) впервые стала матерью. Она родила сына от рэпера Ракима Майерса (33 года), известного как A$AP Rocky. Такая информация опубликована в издании TMZ.

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Как отмечено в сообщении, ребенок появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе. Как проходили роды, какой вес, рост и имя потомка знаменитости – пока неизвестно. От Рианны не поступало официальных заявлений.

Певица состоит в отношениях с отцом своего ребенка около двух лет. О беременности она сообщила в январе, выставив на обозрение публики округлившийся живот во время променада в Нью-Йорке. После того Рианна не единожды выставляла свои снимки в интересном положении.

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Ранее мы писали, что беременная Рианна показалась в полупрозрачном наряде. В подписи к снимку она отметила, что находилась на оскаровской вечеринке.