Витвицкая умилила новыми фото с одномесячным сыном

Соломия Витвицкая показала, как проходит ее первый месяц материнства.

Соломия Витвицкая поделилась новыми фотографиями с маленьким сыном Устимом. Прошел месяц с тех пор, как ведущая впервые стала матерью. Фотофрагменты обыденных моментов с малышом и супругом Алексеем Ситайлом ведущая выложила в блоге.

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Витвицкая о первом месяце с сыном может многое рассказать, однако для этого ей не хватает времени. Соломия сосредоточена на новых заботах и осознаниях. По словам публичной персоны, материнство принесло ей другой опыт, а впереди семью, мол, ждет еще немало открытий.

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

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Ранее 46-летняя телевизионщица рассказала о возможности рождения второго ребенка. Тогда она отметила, что пока не готова к очередному пополнению семьи.