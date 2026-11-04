АфишаАфиша
Русский Українська

Витвицкая умилила новыми фото с одномесячным сыном

Соломия Витвицкая показала, как проходит ее первый месяц материнства.

Автор: Дмитрий Сыч
Витвицкая умилила новыми фото с одномесячным сыном
Октябрь стал дебютным месяцем Витвицкой в роли матери
instagram solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая поделилась новыми фотографиями с маленьким сыном Устимом. Прошел месяц с тех пор, как ведущая впервые стала матерью. Фотофрагменты обыденных моментов с малышом и супругом Алексеем Ситайлом ведущая выложила в блоге.

Читай также: Осадчая показала свою бабушку, которой исполнился 91 год

Витвицкая о первом месяце с сыном может многое рассказать, однако для этого ей не хватает времени. Соломия сосредоточена на новых заботах и осознаниях. По словам публичной персоны, материнство принесло ей другой опыт, а впереди семью, мол, ждет еще немало открытий.

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

Читай также: Никитюк упрекнула Козловского в краже имени для сына

Ранее 46-летняя телевизионщица рассказала о возможности рождения второго ребенка. Тогда она отметила, что пока не готова к очередному пополнению семьи.

Читайте нас в Google.News
Теги:
ведущая, телеведущая, личная жизнь, дети знаменитостей, дети звезд, Соломия Витвицкая, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Никитюк упрекнула Козловского в краже имени для сына
Никитюк упрекнула Козловского в краже имени для сына
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели
Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летия
Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летия
Осадчая показала свою бабушку, которой исполнился 91 год
Осадчая показала свою бабушку, которой исполнился 91 год
Никитюк надела звезду Сердючки, посетив ее шоу в Венгрии
Никитюк надела звезду Сердючки, посетив ее шоу в Венгрии
Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко
Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK