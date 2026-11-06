"За что мне это": Хамайко сообщила о второй за месяц операции сына-подростка

Валентина Хамайко объяснила, почему ее потомку пришлось снова ложиться под нож.

Валентина Хамайко сообщила о повторной операции своего 15-летнего сына Михаила. Из-за осложнений во время реабилитации после серьезной травмы ноги парню снова пришлось лечь в больницу.

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О ситуации ведущая рассказала в инстаграме. В начале октября она сообщала, что сын столкнулся со сложным переломом, из-за которого ему установили спицы и зафиксировали ногу гипсом. Однако процесс восстановления последовал не по плану.

По словам Хамайко, во время передвижения на костылях Михаил упал. Более того, выяснилось, что парень неправильно нагружал травмированную конечность. Из-за характера перелома ему было категорически запрещено опираться на пятку находившейся в гипсе ноги. Но подросток не знал этого ограничения и продолжал так ходить.

После контрольного рентгеновского обследования медики обнаружили, что кость необходимо повторно вправить. В итоге Михаилу провели еще одно хирургическое вмешательство, снова установили спицы и наложили гипс.

Валентина выложила фото из послеоперационной палаты и отметила, что им фактически придется проходить лечение заново. Публичное лицо эмоционально описало повторную госпитализацию.

instagram valentinakhamaiko

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В настоящее время Михаил снова находится под наблюдением врачей после хирургического вмешательства.