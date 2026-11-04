Никитюк упрекнула Козловского в краже имени для сына

Леся Никитюк и Виталий Козловский назвали своих сыновей Оскарами.

Между телеведущей Лесей Никитюк и певцом Виталием Козловским возник шутливый спор из-за имен их первенцев. Публичные родители назвали сыновей Оскарами, однако у каждого имеется собственная версия того, кто первым выбрал это имя.

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Забавный обмен претензиями произошел на шоу "Кто сверху?" Леся заявила, что Козловский якобы воспользовался ее идеей. По словам ведущей, еще до рождения ребенка она рассказывала артисту о том, что желает назвать будущего сына Оскаром.

Никитюк вспомнила, что тогда певец отреагировал на ее видео в тиктоке и написал, что ему тоже нравится это имя. Со временем, когда у Виталия родился сын, он назвал его Оскаром. Телеведущая даже заверила, что имеет видеодоказательства своей версии.

Козловский с подобными обвинениями не согласился. Он объяснил, что это имя ему приглянулось задолго до знакомства с Лесей. По словам артиста, примерно 15 лет назад он услышал его в Италии и еще тогда решил, что когда-то так назовет собственного потомка.

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К сорву, сын Леси Никитюк и ее жениха Дмитрия Бабчука родился 15 июня 2025 года. Первенец Виталия Козловского и его супруги Юлии появился на свет раньше – 25 февраля 2024-го.