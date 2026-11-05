Дочь Зиброва показала прогулку с любимицей, которую подарила Билык

Диана Зиброва сравнила почти полгода жизни с собакой с материнством.

Диана Зиброва поделилась трогательными кадрами со своей любимицей – пуделем по имени Нана. Для собаки 29-летняя дочь певца даже создала отдельную страницу в инстаграме.

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Щенок семья Зибровых получила в подарок от певицы Ирины Билык этим летом. По словам Дианы, за пять месяцев жизни с Наной она настолько привыкла к ней, что однажды не смогла сдержать слез нежности и счастья, когда обнимала маленькую любимицу.

Девушка отметила, что собачка стала центром ее мира. Она сравнила свои чувства с безусловной любовью матери к ребенку и отметила, что появление Наны сделало ее еще счастливее и помогло почувствовать внутреннюю целостность.

Диана с удовольствием играет с любимицей, берет ее с собой и покупает ей одежду. Она пошутила, что за последние два месяца гардероб Наны, похоже, стал больше ее собственного, ведь ей хочется выбирать для собачки все лучшее.

Зиброва также назвала Нану своей лучшей подругой и маленькой дочкой. По ее словам, любимица приносит в дом радость, смех и помогает семье держаться вместе. Поэтому Диане хочется фотографировать каждый момент с ней и делиться этой любовью с подписчиками.

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

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К слову, мохнатые подарки в семье Зибровых – не новость. Жена и дочь народного артиста Украины подарили ему щенка овчарки на 60-летие.