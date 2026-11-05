АфишаАфиша
Русский Українська

Дочь Зиброва показала прогулку с любимицей, которую подарила Билык

Диана Зиброва сравнила почти полгода жизни с собакой с материнством.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Зиброва показала прогулку с любимицей, которую подарила Билык
Диана Зиброва сделала для своей собаки страницу в сети
instagram nana_and_diana

Диана Зиброва поделилась трогательными кадрами со своей любимицей – пуделем по имени Нана. Для собаки 29-летняя дочь певца даже создала отдельную страницу в инстаграме.

Читай также: Виктория Бекхэм показала мужа и детей, обнимающих своего пса

Щенок семья Зибровых получила в подарок от певицы Ирины Билык этим летом. По словам Дианы, за пять месяцев жизни с Наной она настолько привыкла к ней, что однажды не смогла сдержать слез нежности и счастья, когда обнимала маленькую любимицу.

Девушка отметила, что собачка стала центром ее мира. Она сравнила свои чувства с безусловной любовью матери к ребенку и отметила, что появление Наны сделало ее еще счастливее и помогло почувствовать внутреннюю целостность.

Диана с удовольствием играет с любимицей, берет ее с собой и покупает ей одежду. Она пошутила, что за последние два месяца гардероб Наны, похоже, стал больше ее собственного, ведь ей хочется выбирать для собачки все лучшее.

Зиброва также назвала Нану своей лучшей подругой и маленькой дочкой. По ее словам, любимица приносит в дом радость, смех и помогает семье держаться вместе. Поэтому Диане хочется фотографировать каждый момент с ней и делиться этой любовью с подписчиками.

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

Читай также: "У нее никогда не было детей": Хименес-Браво сообщил о "тяжелой беременности"

К слову, мохнатые подарки в семье Зибровых – не новость. Жена и дочь народного артиста Украины подарили ему щенка овчарки на 60-летие.

Читайте нас в Google.News
Теги:
собаки, животные, Павел Зибров, Павло Зибров, Ирина Билык, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Билык в салатовой шубе среди хвои высказалась о былой любви
Билык в салатовой шубе среди хвои высказалась о былой любви
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства
Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя
Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя
Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков
Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков
58-летний Джейми Фокс в третий раз стал отцом
58-летний Джейми Фокс в третий раз стал отцом
Витвицкая умилила новыми фото с одномесячным сыном
Витвицкая умилила новыми фото с одномесячным сыном

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK