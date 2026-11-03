Дочь Майкла Джексона будет судиться за 600 млн долларов наследства

Пэрис Джексон заявила о затягивании выплат детям попкороля.

Пэрис Джексон – единственная дочь Майкла Джексона – обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием перечислить 600 миллионов долларов в семейный траст, созданный в пользу детей певца. Она считает, что исполнитель завещания Джон Бранка затягивает передачу средств наследникам и единолично контролирует доступ к их деньгам.

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В документах, поданных 29 октября, 28-летняя Пэрис отметила, что спустя более 17 лет после смерти артиста его наследство принесло миллиардные прибыли. Однако семейный траст, бенефициарами которого являются она и его братья Принс и Биги, до сих пор не получил финансирования.

По словам девушки, вместо выплат в соответствии с условиями завещания дети получают меньшие суммы, размер которых определяет Бранка. Она также заявила о давлении с его стороны и том, что после ее попыток подвергнуть сомнению управление наследием выплаты сократились.

В иске говорится, что в конце 2024 стоимость наследства Джексона превышала 2,5 миллиарда долларов, а денежные активы составляли около 850 миллионов. Пэрис убеждена: после вычета долгов и обязательств там останется достаточно средств для перевода 600 миллионов к трасту.

Представитель Бранки отверг обвинения. Он пояснил, что полное финансирование траста в настоящее время затруднено нерешенными юридическими и налоговыми вопросами, в частности, спорами с налоговой службой США. Также он возразил задержки и сокращение выплат, заявив, что более 200 миллионов долларов уже передали детям или потратили на их нужды.

instagram parisjackson

Согласно завещанию Майкла Джексона, наследники должны получать средства поэтапно: первые выплаты – после 21 года, часть основной суммы – в 30, половину остатка – в 35, а остальные – после достижения 40 лет. Пэрис настаивает, что предусмотренные документом выплаты не состоялись в полном объеме.

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Теперь она просит суд обязать исполнителя завещания перечислить 600 миллионов долларов или другую сумму, которую определит суд, а также компенсировать ее расходы на адвокатов за счет наследства. Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.