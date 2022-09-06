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"Год, как меня нет в Украине": Ступка празднует 36 лет

Дмитрий Ступка опубликовал пост, посвященный его дню рождения. Актер повзрослел за границей.

Автор: Дмитрий Сыч
"Год, как меня нет в Украине": Ступка празднует 36 лет
Ступка-младший разведенный раз, его отец Остап – дважды
instagram stupka777

Внук Богдана Ступки Дмитрий сообщил своим почти 20 тысячам инстаграм-подписчиков, что он стал на год старше. Начал актер с благодарности родителям.

"Спасибо, мама и папа, за жизнь! Сегодня мне – 36!" – написал сын актера Остапа Ступки и Татьяны Каплиной.

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Затем виновник праздника поделился своими патриотическими чувствами и пожеланиями, гороскопическими чаяниями, а также рассказал о потерях:

"Год, как меня нет в моей родной Украине... Скажу честно: 2022-й начался очень тяжело, и я многое потерял. Очень надеюсь, что мой год Тигра будет удачным и закончится бессмысленная война. Хочу пожелать в свой день рождения мира нам и скорейшей победы! Слава Украине!"

К посту уроженец Киева добавил свой портретный снимок в свитере с улыбкой на лице и скрещенными под грудью руками.

instagram stupka777

Отец Дмитрия Ступки тоже стал старше в сентябре. 2 числа ему исполнилось 55 лет. Татьяна Каплина, родившая лицедею Дмитрия, – его первая жена. Сына Богдана и Устину Остапу родила вторая законная Ирина. С 2015 года актер живет в браке со студенткой театрального вуза Дарьей.

Дмитрий – разведен. Его женой, напомним, была телеведущая из Беларуси Полина Логунова, ныне крутящая роман с американцем Джорджем. В 2017 году женщина родила Дмитрию дочь Богдану.

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Раньше мы писали, что Дмитрий Ступка выложил тщательно зафиксированные развлечения на яхте в США в компании Ирины Билык.

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Теги:
Остап Ступка, день рождения, Ступка, Дмитрий Ступка, дети знаменитостей, Логунова

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