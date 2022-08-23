"Инстаграм-воин": Яма снялся в США с аптечками для украинцев от фондов

Дмитрию Ступке, который не возвращался в Украину более полугода, понравился пост танцора.

Украинский хореограф Влад Яма покинул Украину еще в первый день широкомасштабной агрессии РФ против нашей страны. 24 февраля он выехал с женой и сыном в США. За это танцовщика критикует как публика, так и узнаваемые люди.

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Известным лицам, зарабатывающим за границей деньги в поддержку Украины, аудитория обычно прощает теперешние выезды за границу. Но вот Влад Яма долгое время никак не показывал практичную поддержку Родины. Он лишь публиковал лаконичные посты на патриотическую тематику, а остальное место в инстаграм-ленте посвящал себе и родственникам.

Не шибко Яма и действия коллег, продолжающих работать на РФ, спешит оценивать. Когда несколько дней назад у него в комментариях поинтересовались Татьяной Денисовой, с которой разорвал контракт из-за молчания о вторжении и непрекращающейся трудовой деятельности в России украинский вещатель, Яма начал учить обращениям на "вы" и языку, в итоге так и удовлетворив интерес подписчицы.

instagram vladyama_official

Теперь танцор впервые опубликовал пост, которым заявил не только об информационной, но и вещественной поддержке Украины. Артист снялся на фоне аптечек, готовящимся к отправке в нашу страну. Вот только не уточнил: был ли он как-то задействован в этом проекте помимо появления в кадре. Ведь, судя по подписи к фото, инициатива и ее воплощение лежала на плечах двух фондов:

"Благодаря двум фондам, @revivedsoldiersukraine и @fl4ua, отправляем аптечки для поддержки наших защитников".

К посту за 18 часов после публикации добавлены считанные комментарии. Там, в частности, отметилась супруга Ямы, написав "Все для победы". А еще внук Богдана Ступки, который за время полномасштабного вторжения не возвращался на Родину, поставил лайк.

И без критического мнения не обошлось. "Инстаграм-воин", – говорится в одном из отзывов.

instagram vladyama_official

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Ранее мы писали о том, что Дмитрий Ступка повеселился на яхте в США за бокалом игристого с Ириной Билык.