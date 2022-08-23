Кидман в джинсовом бюстгальтере показала железный пресс

Николь Кидман снялась в пестрых образах для журнала, весьма впечатлив подписчиков.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман продемонстрировала впечатляющую фигуру в 55 лет. Лауреатка "Оскара" поучаствовала в фотосессии для журнала Perfect. Позировала знаменитость в разных ярких образах.

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Николь и сюрреалистические ботфорты обула, и приталенный комбинезон, в котором боди соеденено с колготами, надела. Также она примерила объемные теплые куртки.

На нескольких кадрах знаменитость предстала в джинсовом бюстгальтере, заодно показав кубики своего пресса. Этими кадрами актриса заработала массу комплиментов от подписчиков, которых у нее на сегодня в Инстаграме имеется 8,5 миллиона:

"Великолепные фото!"

"Обалденные образы! Влюблена!"

"Просто идеально".

"Офигеть, все эти фото! И эти кубики!"

"Настоящая богиня! Фотографии идеальные, вы выглядите невероятно".

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