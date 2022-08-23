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Кидман в джинсовом бюстгальтере показала железный пресс

Николь Кидман снялась в пестрых образах для журнала, весьма впечатлив подписчиков.

Автор: Дмитрий Сыч
Кидман в джинсовом бюстгальтере показала железный пресс
Всемирную известность Кидман принесла Роль в картине "Мертвый штиль" (1989)
instagram nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман продемонстрировала впечатляющую фигуру в 55 лет. Лауреатка "Оскара" поучаствовала в фотосессии для журнала Perfect. Позировала знаменитость в разных ярких образах.

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Николь и сюрреалистические ботфорты обула, и приталенный комбинезон, в котором боди соеденено с колготами, надела. Также она примерила объемные теплые куртки.

На нескольких кадрах знаменитость предстала в джинсовом бюстгальтере, заодно показав кубики своего пресса. Этими кадрами актриса заработала массу комплиментов от подписчиков, которых у нее на сегодня в Инстаграме имеется 8,5 миллиона:  

  • "Великолепные фото!"
  • "Обалденные образы! Влюблена!"
  • "Просто идеально".
  • "Офигеть, все эти фото! И эти кубики!"
  • "Настоящая богиня! Фотографии идеальные, вы выглядите невероятно".

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Ранее мы писали о том, как отдыхает в Греции Деми Мур. Актриса прежде показывалась в розовом купальнике, а недавно предстала на морском фоне в белом.

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Теги:
стиль, Николь Кидман, актриса, Тело, образ

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