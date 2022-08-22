Дочь Кравец сообщила, что ей "пришлось украсть" сапоги матери – фото

Мария Кравец выставила снимки с прогулки в Киеве, похвалившись элементом материнского гардероба.

Мать не будет против "кражи" дочери, считают подписчики

19-летняя дочь артистки юмористического жанра Елены Кравец продемонстрировала свои ноги на свежих кадрах. Девушка снялась на фоне киевских каштанов и радужной стены, обув, как она написала, сапоги родительницы.

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На фото Мария Кравец сидит на лавочке в темном наряде и смотрит то в сторону, то – в объектив. Почти половина каждого изображения посвящена обуви – сапогам до колен, напоминающим ковбойские.

"Извини, мам.. Пришлось украсть твои сапоги", – подписала пост Мария.

instagram maarriill

instagram maarriill

Елена Кравец ознакомилась с обновлением блога ребенка, о чем свидетельствует ее реакция:

"Я поняла. Нужно скорее возвращаться".

Тем временем подписчики виновницы поста хвалят ее за гардеробное решение.

"А разве может мама быть против? Ты очень крутая".

"Красота".

"Неверотная".

Отметилась в комментариях и звездный стилист Юлико, похвалив себя:

"А я поняла, что я – супер профи: все что покупали тебе, сейчас носит Маша… А между вами 5 лет разница. Мля, я крута и скромна".

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Ранее мы писали о том, что Мария Кравец снискала овации в комментариях, поделившись предыдущими стильными снимками из столицы.