В кинотеатрах РФ не будет фильмов IMAX

Компания, предоставляющая ленты по такой системе, ушла из России.

Режиссер Дэвид Литч зашел в IMAX, чтобы убедиться, что фильм "Быстрее пули" выглядит "правильно" на экранах компании

В российских кинотеатрах не будут демонстрироваться картины в формате IMAX, хотя тамошним заведениям и принадлежит соответствующее оборудование. Для осуществления таких сеансов необходимо разрешение канадской компании, которая покинула страну. Такое сообщение появилось в издании "Коммерсантъ".

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IMAX является широкоформатной кинематографической системой. Формат, разработанный в 1970-м, предусматривает тиражирование фильмокопий на 70-миллиметровой кинопленке. В кинотеатрах РФ кинопоказы с использованием этой системы проходили с 2003 года.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – сказал гендиректор объединенной российской киносети Алексей Васясин.

Канадцы, считает вышеупомянутый интервьюированный, вернется в Россию при первой возможности. Но представители российских кинотеатров будут пересматривать договора, чтобы в будущем избежать одностороннего прекращения контрактов.

Еще Васясин предполагает, что отказ канадской компании возвращаться в РФ может повлечь за собой судебные разбирательства.

"На этом оборудовании будем показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они об этом контракте не упомянут, будет суд", – уточнил руководитель киносети.

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IMAX покинула российский рынок 1 июня, однако информация об этом появилась лишь в июле.

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