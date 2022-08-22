Скрипка напомнил, как ударил ногой в челюсть Дугина
Лидер группы Воплі Відоплясова и Александр Дугин сцепились в 1990-х.
Олег Скрипка в 1990-х был замечен в драке
instagram o.skrypka
Украинский рокер Олег Скрипка напомнил у себя в Инстаграме давний инцидент с российским идеологом неоевразийства Александром Дугиным.
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В блоге певец изложил газетную вырезку с заголовком "Геополитический удар Олега Скрипки", которую подписал словами (орфография сохранена):
"Еще до начала военной агрессии со стороны россии, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они закончились нашей победой. Слава Украине".
А вот – фрагмент из вышеупомянутой вырезки:
"В тесной гримерке "Акватории" украинские рок-звезды внимательно слушали по "громкой связи" речь Дугина, который клеймил украинцев как предателей Великой Евразии. В воздухе запахло национальной рознью. Олег Скрипка, кутаясь в легкое пальто, направился к выходу и столкнулся с геополитиком", – написано в давней статье.
Как тогда сообщили журналисты, Дугин обругал Скрипку.
"Не произнеся ни слова, Скрипка взлетел в воздух и нанес молниеносный удар ногой в челюсть Дугина", – даны подробности инцидента.
instagram o.skrypka
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Ранее мы сообщали о том, что в РФ произошел подрыв автомобиля, в котором ехала дочь Александра Дугина Дарья. Она погибла сразу.