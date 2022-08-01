Умерла звезда "Звездных войн" Нишель Николс

Актриса известна своей ролью лейтенанта Нийоты Ухуры.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская певица и актриса Нишель Николс, более известная по роли лейтенанта в "Звездных войнах", умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ее сын Кайл Джонсон.

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Наследник звезды рассказал, что это случилось ночью с субботы 30 июля на воскресенье 31-го.

"Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, умерла от естественных причин и ушла из жизни. Однако ее свет, как и древние галактики, которые мы видели впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы наслаждаться им, учиться и черпать вдохновение," - подчеркнул Кайл.

Отметим, что Нишель впервые сыграла во франшизе "Звездных войн" в 1966 году и всего представала в роли лейтенанта Нийоту Ухуру в шести частях. Ее роль в ХХ столетии считалась новаторской, так как в то время чернокожие актрисы играли чаще всего прислугу.

Среди заслуг покойной актрисы - участие в спецпрограмме NASA, которая помогает трудоустроить в космическое агентство женщин и представителей нацменьшинств. Николс также развивала музыкальную карьеру и выпустила два альбома.

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