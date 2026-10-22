Кошмал обрадовалась, что "дожила до 32"

Анна Кошмал поделилась размышлениями в свой день рождения.

Анна Кошмал, известная по сериалу "Сваты", отметила свой 32-й день рождения. По случаю праздника артистка показала розовый торт и поблагодарила людей, наполняющих ее жизнь любовью и яркими приключениями.

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В поздравлении актриса с юмором перечислила вещи, которым радуется в свой день рождения. В частности, она пошутила, что счастлива дожить до этого момента, иметь рядом большую компанию искренне любящих людей, а также накопить немало воспоминаний, хотя о некоторых из них не может рассказать публично.

Мать двоих детей также отметила, что не все ее желания сбылись, однако впереди, по ее мнению, еще немало прекрасного, интересного и непредсказуемого. Опираясь на свой опыт, актриса предположила, что будущее может подготовить немало неожиданностей.

instagram smorkovkina

instagram smorkovkina

instagram smorkovkina

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Именинница написала и по поводу праздничного угощения: несмотря на небольшой размер торта, ее планы на будущее остаются масштабными.