Ризатдинова поздравила сына с 9-летием и показала редкие кадры с ним
Как сейчас выглядит именинник Роман
Ризатдинова поздравила сына с 9-летием и показала редкие кадры с ним instagram.com/anna_rizatdinova
Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала подписчикам о важном семейном событии. Ее единственному сыну Роману, которого спортсменка воспитывает от бывшего народного депутата Александра Онищенко, исполнилось 9 лет.
Читай также: Редкий выход: Александр Пономарев появился на публике с младшей на 17 лет любимойПо случаю дня рождения мальчика звездная мама опубликовала в инстаграме видео, в которое вошли как архивные фото, где Роман еще совсем маленький, так и свежие кадры их совместных путешествий и будничных моментов.
«9 лет! Ты даже не представляешь, сколько света, любви и смысла ты приносишь в мою жизнь. Я хочу быть для тебя тем человеком, к которому всегда можно прийти, какими бы ни были дороги впереди. Поддерживать твои мечты, радоваться твоим победам и просто быть рядом. С днем рождения, Ромчик, расти счастливым, я всегда буду твоей опорой. Люблю безгранично!», — обратилась к имениннику Анна.