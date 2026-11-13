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Ризатдинова поздравила сына с 9-летием и показала редкие кадры с ним

Как сейчас выглядит именинник Роман

Автор: Коваленко Наталья
Ризатдинова поздравила сына с 9-летием и показала редкие кадры с ним
Ризатдинова поздравила сына с 9-летием и показала редкие кадры с ним instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала подписчикам о важном семейном событии. Ее единственному сыну Роману, которого спортсменка воспитывает от бывшего народного депутата Александра Онищенко, исполнилось 9 лет.

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По случаю дня рождения мальчика звездная мама опубликовала в инстаграме видео, в которое вошли как архивные фото, где Роман еще совсем маленький, так и свежие кадры их совместных путешествий и будничных моментов.

«9 лет! Ты даже не представляешь, сколько света, любви и смысла ты приносишь в мою жизнь. Я хочу быть для тебя тем человеком, к которому всегда можно прийти, какими бы ни были дороги впереди. Поддерживать твои мечты, радоваться твоим победам и просто быть рядом. С днем рождения, Ромчик, расти счастливым, я всегда буду твоей опорой. Люблю безгранично!», — обратилась к имениннику Анна.

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Ризатдинова, дети звезд

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