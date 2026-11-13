Победительница «Холостяка-12» Лозовицкая рассекретила срок беременности и назвала дату родов

Когда модель впервые станет мамой

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская модель и блогерша Екатерина Лозовицкая, победившая в 12-м сезоне романтического шоу «Холостяк», поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда сети и ее муж, певец и бывший участник «Голосу країни» Гидаят Сеидов (GEED), официально объявили о будущем родительстве 6 ноября.

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Однако во время общения с подписчиками в инстаграм-сториз Екатерина призналась, сколько времени на самом деле скрывала беременность. Когда у модели спросили, на каком она месяце, звезда ответила, что скоро будет 25 недель. Таким образом, сейчас Лозовицкая находится примерно на шестом месяце беременности. Также победительница «Холостяка-12» добавила, что родит первенца в конце февраля.

«У меня почти 25 недель. Предварительная дата родов стоит на конец февраля», — поделилась будущая мама.

Ранее блогерша рассказывала, что роды будут партнерскими. Сначала Екатерина планировала рожать в Киеве, однако из-за обстрелов столицы и сложностей со светом и отоплением вместе с мужем решила переехать в Ивано-Франковск.