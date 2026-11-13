Звезда «Малькольма в центре внимания» Франки Муниз вышел на связь после аварии на автогонках

Актер попал в ДТП во время тренировочного заезда

Автор: Коваленко Наталья

Известный американский актер и профессиональный гонщик Франки Муниз попал в ДТП во время тренировочного заезда на легендарной трассе Daytona International Speedway во Флориде.

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Инцидент произошел в среду, 11 ноября, накануне благотворительного ветеранского заезда компании Ford. Во время тренировки на закрытом для публики треке 40-летняя звезда культового сериала «Малкольм в центре внимания» разбил свой автомобиль Ford Mustang и был немедленно доставлен в местную больницу для обследования.

В тот же день Франки Муниза выписали из медицинского учреждения, после чего он обратился к поклонникам и представителям медиа.

«Вчера в Дайтоне произошел тот случай, который заставляет переосмыслить все вокруг. Прежде всего спасибо всем, кто написал, позвонил или молился за меня. Ваша поддержка — невероятная, и она значит для меня больше, чем можно выразить словами. Отдельное спасибо @fordracing и команде безопасности на трассе, которые помогли мне выбраться из автомобиля. Я безгранично благодарен вам за все, что вы сделали. Спасибо прекрасной команде медицинского центра Halifax Health за то, что так хорошо обо мне позаботились. А команде @robertnoakerracing хочу сказать: мне очень жаль из-за того прекрасного Dark Horse R! Я все еще осмысливаю то, что произошло, но со мной все в порядке, и я уже с нетерпением жду возвращения на трассу. Люблю вас всех», — сказал Франки в видеообращении в инстаграме.

Муниз должен был выступать в паре с пилотом Team Penske Остином Синдриком. Вместо него на трассу вышел пилот Ford Дженсон Альцман. Сейчас все детали и причины инцидента выясняются.