57-летняя Лопес поразила стройной фигурой в облегающем комбинезоне
Певица сделала фото после тренировки
57-летняя Лопес поразила стройной фигурой в облегающем комбинезоне instagram.com/jlo
Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками свежими селфи после тренировки. 57-летняя звезда снялась в одной из комнат своего роскошного дома в облегающем наряде.
Читай также: Звезда «Малькольма в центре внимания» Франки Муниз вышел на связь после аварии на автогонкахНа опубликованных в инстаграм-профиле артистки фото Дженнифер демонстрировала свою подтянутую фигуру в темно-коричневом комбинезоне, который дополнила белыми носками и белыми кроссовками.
На одном из кадров подборки Лопес похвасталась вкусной выпечкой и стаканом молока. «Тренировка и поедание печенья. Баланс», — лаконично подписала звезда сцены.
Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo