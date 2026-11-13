57-летняя Лопес поразила стройной фигурой в облегающем комбинезоне

Певица сделала фото после тренировки

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками свежими селфи после тренировки. 57-летняя звезда снялась в одной из комнат своего роскошного дома в облегающем наряде.

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На опубликованных в инстаграм-профиле артистки фото Дженнифер демонстрировала свою подтянутую фигуру в темно-коричневом комбинезоне, который дополнила белыми носками и белыми кроссовками.

На одном из кадров подборки Лопес похвасталась вкусной выпечкой и стаканом молока. «Тренировка и поедание печенья. Баланс», — лаконично подписала звезда сцены.

Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес после тренировки instagram.com/jlo