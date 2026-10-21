Дочь Джонни Деппа показала фигуру на фото топлес и не только

Лили-Роуз Депп предстала на разнообразных кадрах для глянца.

Лили-Роуз Депп – актриса, модель, дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской артистки Ванессы Паради – украсила новый выпуск журнала Homme Girls. В фотосессии 27-летняя звезда продемонстрировала несколько смелых образов.

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На съемке Лили-Роуз примеряла комплект в морском стиле с топом и мини-юбкой, прозрачный корсетный наряд, полосатую рубашку и оригинальные бюстгальтеры. Для кадров модель позировала на диване, возле дерева и под открытым небом.

На одной из фотографий дочь Деппа лежит на траве в нижнем белье и куртке, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Другие снимки передают разные настроения: от игривых поз в мини и колготках до более сдержанных кадров с меланхолической атмосферой. В комментариях под публикацией поклонники написали о красоте Лили.

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Модель не впервые участвует в откровенных фотосессиях и выбирает наряды, что акцентируют внимание на ее фигуре. Кроме модельной карьеры она продолжает работать в кино.