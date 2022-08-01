Андре Тана осудили за общение на русском: дизайнер отреагировал

Мужчина пожаловался на множество оскорбительных сообщений.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский дизайнер Андре Тан с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не стал переходить с русского на украинский язык. Учитывая, что он продолжает вести страницу на русском, это возмутило его подписчиков. В сториз Инстаграма мужчина признался о большом количестве оскорбительных сообщений, поэтому решил ответить хейтерам свою позицию.

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Андре Тан подчеркнул, что он из Харькова и всю свою жизнь говорит на русском языке, поэтому просит украинцев не осуждать за язык. Дизайнер отметил, что в такой свободной стране не может быть языковой проблемы.

instagram andre_tan_official

"Я украинец. Я родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема. Не кусайте своих. Я могу справиться с подобным поведением людей, но другого вы такими действиями можете довести до предела. Кричите в подушку! Бейте посуду! Но не трогайте своих! Мы живем в свободной стране. И сейчас свою свободу демонстрируем миру," - обратился к недоброжелателям мужчина.

instagram andre_tan_official

Ранее мы писали, что ведущий Суханов заступился за Полякову и Ефросинину в языковом скандале. Алексей убежден, не стоит давить на людей, чтобы начали общаться на государственном языке.