"Замер плод": Жена Сасанчина рассказала, как потеряла первого ребенка

Иванна впервые рассказала об их с Романом горе.

Автор: Шапарь Анастасия

Роман Сасанчин и Иванна стали родителями в 2021 году.

Супруга украинского музыканта, победителя шоу "Голос" Романа Сасанчина - Иванна - впервые рассказала об их горе. В 2021 году молодая семья стала впервые родителями дочери Элизабет, но, как оказалось, у девочки мог быть брат или сестра. В сториз Инстаграма девушка поведала о неудачной беременности.

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Иванна призналась, что первая беременность оказалась неудачной - замер плод.

"Было, замер плод. Это самая большая боль, которую мне пришлось пережить," - поделилась о сокровенном жена Романа.

instagram annavi_i

Отметим, что ранее Иванна уже рассказывала, что имеет некоторые проблемы со здоровьем, из-за врачи ей говорили о сложных шансах забеременеть. Но, девушке посчастливилось стать мамой девочки. Иванна и Роман мечтают еще о детях.

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