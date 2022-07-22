Алан Бадоев показал долгожданную встречу с дочкой

Режиссер впервые покинул Украину с начала вторжения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский режиссер и путешественник Алан Бадоев впервые с начала полномасштабного вторжения покинул Украину. Рабочая поездка также подарила мужчине долгожданную встречу с 17-летней дочерью от экс-жены Жанны Бадоевой.

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В Инстаграме звездный отец показал несколько фото с дочерью Лолитой. Известно, что девушка с начала полномасштабной войны живет где-то в Европе, но в какой именно стране - неизвестно. Алан показал, как сходили с дочерью в ресторан, пьют вместе кофе на уютных улочках. Поклонники путешественника предположили, что Бадоев с дочкой во Франции.

instagram alanbadoev

"Forever LO. Есть такая любовь, которая больше похожа на магию... Первая встреча с дочкой. Больше чем просто утро... Дыхание," - описал встречу с Лолитой звездный папа.

Ранее мы писали, что Дима Монатик рассказал, приехал сам или с семьей в Украину. Артист вернулся спустя 5 месяцев впервые в Украину.