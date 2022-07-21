Педан признался, что читал сообщения в телефоне дочери

Ведущий прошел полиграф, на котором при дочери признался о содеянном.

Автор: Шапарь Анастасия

До полномасштабной войны украинский ведущий Александр Педан вместе с дочерью Валерией объездили 10 городов в поисках университета для девушки. Папа и дочка сняли из поездок образовательный тревел-проект "УніверCheck". В Одесском университете Валерия узнала нелицеприятный факт о своих родителях.

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Александр и Валерия отправились в Одесскую юридическую академию. Если говорить об университете, то, по словам Педана, это современное здание с новыми аудиториями и сильной материальной базой. А также, это единственное учебное заведение, где есть "детектор лжи", а именно - центр тестирования на полиграфе. Валерия не смогла его пройти и решила устроить звездному папе допрос.

"Вопросы задавала довольно провокационные. Например, читал ли я сообщения в ее телефоне. Зря соврал, что нет, полиграф показал обратное. Пришлось честно признаться, что это было единственный раз. И мы с женой договорились больше такого не делать. Хорошо, что Лера восприняла все с юмором," - прокомментировал шоумен.

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