Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном раскрыли интригу в ролике.

У супругов уже есть 1,5-летний сын

Владимир Остапчук вскоре в четвертый раз станет отцом. Вместе с женой Екатериной они узнали пол своего второго совместного ребенка и поделились этим моментом с подписчиками.

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Екатерина опубликовала в инстаграме видео с гендер-пати, на которой супруги узнают, кого они ждут. Как выяснилось, в семье Остапчук родится второй мальчик.

Для 42-летнего Владимира это будет четвертый ребенок. От первого брака с Еленой Войченко он имеет 12-летнюю дочь Эмилию и 8-летнего сына Эвана. Сейчас эти потомки живут в Канаде. Вместе с 26-летней Екатериной шоумен воспитывает 1,5-летнего Тимофея.

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Ранее вторая экс-жена Остапчука Кристина Горняк рассказывала, что в свое время они планировали совместного ребенка и даже обсуждали ЭКО. Однако их брак завершился разводом.