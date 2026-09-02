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Амброзио продемонстрировала завидную фигуру в купальнике в Сен-Тропе

Алессандра Амброзио также снялась в облегающем спортивном наряде.

Автор: Дмитрий Сыч
Амброзио продемонстрировала завидную фигуру в купальнике в Сен-Тропе
На Амброзио нынче подписано 11,7 млн ​​пользователей
instagram alessandraambrosio

Алессандра Амброзио – бразильская супермодель – отправилась на каникулы во французский Сен-Тропе. Компанию 45-летней манекенщице составили ее жених, австралийский ювелирный дизайнер Бак Палмер, 14-летний сын Ноа, а также родители будущего супруга.

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Фотографиями с отдыха знаменитость поделилась в инстаграме, назвав поездку сладкой жизнью в Сен-Тропе.

На снимках Амброзио продемонстрировала стройную модельную фигуру в купальнике, позировала в капри и открытом топе. Также она показала несколько семейных моментов с сыном, в частности – нежно поцеловала его.

Во время каникул модель не забыла и о покупках. Отдельно она сфотографировалась с женихом Баком Палмером и его родительницей Инге.

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

Алессандра также выложила спортивный образ – розовый комплект из топа и капри. Даже на отдыхе она продолжает тренироваться, регулярно публикуя кадры с занятий. Поклонники в комментариях традиционно засыпали модель комплиментами относительно ее внешности.

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

instagram alessandraambrosio

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Алессандра Амброзио воспитывает двоих детей. Кроме 14-летнего Ноа, у нее есть 18-летняя дочь Анджи, развивающая карьеру в моделинге. В прошлом году супермодель появилась на одном из мероприятий вместе с дочерью и любимым.

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Теги:
фото, отдых, Франция, модель, Алессандра Амброзио, фото в купальнике, дети знаменитостей, дети звезд, родственники звезд

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