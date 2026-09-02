Во второй раз беременная жена Остапчука не будет "гнаться" за дочерью

Владимир и Екатерина Остапчуки ждут второго сына, но беременная уже получает пожелания насчет ребенка противоположного пола.

Екатерина не против быть матерью лишь мальчиков

Екатерина Остапчук – жена шоумена Владимира Остапчука, которая вынашивает их второго совместного сына – прокомментировала пожелания поклонников.

Читай также: Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

26-летняя беременная отметила, что еще не родила второго ребенка, а уже получает "заказ" на девочку. Она поблагодарила за внимание, однако подчеркнула, что не будет планировать следующую беременность только ради дочери.

По словам Екатерины, если в будущем она снова захочет родить, то это будет ее личное желание, а не попытка зачать ребенка определенного пола. И это, мол, может произойти лишь при условии, что она забудет о трудностях беременности и первых ночей с младенцем.

Екатерина также отметила, что спокойно относится к возможности остаться матерью только мальчиков. Она считает, что если ей было суждено воспитывать сыновей, то не стоит упорно пытаться родить дочь.

instagram ostapchukkaterynaa

Читай также: Фединчик воссоединился с Денисенко по торжественному поводу

В настоящее время Екатерина и Владимир Остапчуки воспитывают полуторагодовалого сына Тимофея. Несколько месяцев назад семья переехала в Канаду. Беременность вторым совместным малышом была запланирована и наступила с первой попытки.