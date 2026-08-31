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Жена Остапчука посетовала на беременность и отказалась впредь заводить детей

Екатерина Остапчук рассказала, как себя чувствует во второй раз в интересном положении.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Остапчука посетовала на беременность и отказалась впредь заводить детей
Пара ждет второго общего ребенка
instagram ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук – предпринимательница и супруга шоумена Владимира Остапчука – сейчас находится на 16-й неделе беременности. 26-летняя рассказала о проблемах со здоровьем. Вместе с мужем она ожидает второго общего ребенка.

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По словам Екатерины, эта беременность проходит значительно тяжелее первой. Кроме токсикоза, ее начали беспокоить простуда, ангина и ослабленный иммунитет. Недавно она также сообщила о возможных симптомах симфизита и головных болях.

Госпожа Остапчук отметила, что заболела после того, как их сын Тимофей принес насморк из детского сада. Из-за плохого самочувствия семья даже была вынуждена оформить больничный.

Екатерина поделилась, что из-за сложного протекания беременности больше не планирует детей, назвав этот период крайне изнурительным.

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

instagram ostapchukkaterynaa

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Ожидается, что малыш родится в начале февраля. Из-за врожденной патологии Екатерине, как и во время первой беременности, придется делать кесарево сечение.

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Теги:
шоумен, Владимир Остапчук, шоу-бизнес, беременность, личная жизнь, дети знаменитостей, беременность звезд, дети звезд, личная жизнь звезд

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