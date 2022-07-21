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Алину Гросу госпитализировали: детали

Певица оказалась под капельницей.

Автор: Шапарь Анастасия
Алину Гросу госпитализировали: детали
Алина Гросу.
Instagram.com/alina_grosu/

Украинская исполнительница Алина Гросу оказалась в больнице. В Инстаграме звезда опубликовала видео, как госпитализирована в медучреждение и лежит в палате под капельницей.

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Певица не стала вдаваться в подробности случившегося, а также пока не рассказала, как себя чувствует. Гросу раскрыла только причину плохого самочувствия. 

"Нервы - это плохо," - подписала Алина Гросу.

Алина Гросу оказалась под капельницей.
Алина Гросу оказалась под капельницей.
Instagram.com/alina_grosu/

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Отметим, что 27-летняя певица родилась в Черновцах, куда и уехала из Киева с начала полномасштабной войны. Артистка помогает пострадавшим украинцам от российской агрессии как волонтер, о чем рассказывает в соцсетях. С 2021 года Алина встречается с российским актером Романом Полянским, который ради любимой перебрался в Украину. Хоть звезды не делятся своими деталями отношений после начала вторжения, но близкие к паре уверяют - они вместе.

Ранее мы писали, что Дурнев объяснил, почему в военное время стало больше разводов. По мнению блогера, вторжение трансформировало ценности украинцев, отчего у некоторых пар они перестали совпадать.

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Теги:
Алина Гросу, проблемы со здоровьем

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