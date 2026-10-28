АфишаАфиша
Русский Українська

Гросу оригинально поздравила сына с полугодием и показала его перевоплощения в киногероев

Певица опубликовала забавное видео с Марком-Габриэлем

Автор: Коваленко Наталья
Гросу оригинально поздравила сына с полугодием и показала его перевоплощения в киногероев
Гросу оригинально поздравила сына с полугодием и показала его перевоплощения в киногероев instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу отпраздновала важную дату. Ее сыну Марку-Габриэлю исполнилось полгода. По случаю праздника артистка запостила видео о том, как мальчик менялся каждый месяц.

Читай также: Лера Мандзюк объявила о разрыве с любимым после четырех лет отношений

Звездная мама подошла к процессу с креативом и каждый месяц устраивала сыну съемку в образе киногероя. Марк-Габриэль перевоплотился в персонажей из фильмов «Плохие парни», «Острые козырьки», «Мальчишник в Вегасе», «Барби», «Джентльмены» и франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде.

«Вот так прошли наши полгода. Выбирай, какой самый любимый киноперсонаж?», — обратилась к подписчикам Алина.

«Он в любом образе красавчик!!!», «Ну какой же он сладенький!!!!», «Очень хорошенький мальчик», «Лялюсик немножко удивлен», — пишут в комментариях.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Алина Гросу, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Сын Роберта Дауни-младшего получил свою первую главную роль в кино
Сын Роберта Дауни-младшего получил свою первую главную роль в кино
Дженнифер Лоуренс подтвердила пластику груди и раскрыла планы на подтяжку лица
Дженнифер Лоуренс подтвердила пластику груди и раскрыла планы на подтяжку лица
Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц
Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц
19-летняя дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки глянца
19-летняя дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки глянца
Гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 октября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 октября 2026 года

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK