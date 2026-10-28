Певица опубликовала забавное видео с Марком-Габриэлем

Автор: Коваленко Наталья

Гросу оригинально поздравила сына с полугодием и показала его перевоплощения в киногероев instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу отпраздновала важную дату. Ее сыну Марку-Габриэлю исполнилось полгода. По случаю праздника артистка запостила видео о том, как мальчик менялся каждый месяц.

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Звездная мама подошла к процессу с креативом и каждый месяц устраивала сыну съемку в образе киногероя. Марк-Габриэль перевоплотился в персонажей из фильмов «Плохие парни», «Острые козырьки», «Мальчишник в Вегасе», «Барби», «Джентльмены» и франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде.

«Вот так прошли наши полгода. Выбирай, какой самый любимый киноперсонаж?», — обратилась к подписчикам Алина.

«Он в любом образе красавчик!!!», «Ну какой же он сладенький!!!!», «Очень хорошенький мальчик», «Лялюсик немножко удивлен», — пишут в комментариях.