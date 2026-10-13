Гросу объяснила, почему запрещает мужу покупать ей дорогие подарки

Певица рассекретила свои расходы на одежду и отношение к роскоши

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Алина Гросу в интервью для издания ТаблоID рассказала о стоимости своих вещей в гардеробе. Певица призналась, что не является фанаткой чрезмерных трат на одежду.

«Сейчас мне кажется, что это не ко времени, поэтому я не стараюсь постоянно что-то покупать или выбирать слишком дорогие вещи», — поделилась исполнительница.

Она подчеркнула, что бережно относится к любым вещам независимо от их стоимости.

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«Для меня вещь не определяет моей ценности как человека. Поэтому я не считаю, что для стильного вида нужно тратить сотни тысяч», — добавила звезда.

В то же время Алина отметила, что не имеет фиксированного ежемесячного бюджета на шопинг. Бывают месяцы, когда она вообще воздерживается от покупок, но значительная часть расходов уходит на сценические образы.

«Я уважаю своего слушателя и зрителя: человек приходит на концерт, тратит свои деньги и хочет увидеть что-то особенное. Поэтому для сцены я готова выбирать и дорогие вещи», — подчеркнула артистка.

Что касается повседневной жизни, то в шкафу звезды немало бюджетных вещей, таких как майки, кофты или водолазки по 300–400 гривен, а покупать люксовые бренды только ради статуса она не видит смысла.

«Не вижу смысла покупать сумку Birkin или Chanel только ради того, чтобы чувствовать себя более ценной. Я не из тех людей, которые любят что-то кому-то доказывать с помощью вещей», — добавила Гросу.

По словам артистки, большинство дорогих аксессуаров в ее коллекции — это подарки, ведь самостоятельно тратить на это средства она не хочет. Более того, Гросу ограничивает в таких покупках и своего мужа.

«Честно говоря, даже мужу не очень разрешаю делать такие подарки, ведь это все-таки семейный бюджет, и я не вижу смысла тратить на это большие деньги», — рассекретила знаменитость.