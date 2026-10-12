«Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын

Певица рассказала о материнских буднях

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками в инстаграме новыми кадрами со своим первенцем. Сыну артистки Марку-Габриэлю исполнилось шесть месяцев, и звездная мама решила рассказать о его первых успехах. По словам Алины, мальчик в свои полгода весит более 10 килограммов и имеет рост 75 сантиметров.

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«Я в шоке, Марку целых полгода. Уже шесть месяцев этот макарончик переворачивает вверх дном нашу жизнь. Этот маленький великан в шесть месяцев имеет уже 75 сантиметров, десять двести вес, что точно пошло не в меня. Потому что я, не сказать, что прям очень большая», — с юмором поделилась Гросу.

Гросу рассказала, что постепенно переводит сына на прикорм. Звезда добавила, что теперь Марк-Габриэль пытается не просто надкусить все вокруг, а и сразу съесть. Кроме этого, у малыша начали резаться сразу два первых зубчика, из-за чего он стал капризным.

«Недавно мы открыли для него ящик Пандоры в виде прикорма. И теперь он хочет съесть, а не надкусить все, что видит. Кстати, о надкусить. У Марка режутся два зубчика одновременно, и характер теперь очень похож на вайб маленького барашка. То ли потому, что он у нас маленькая овечка, но спать точно не дает и начал капризничать», — добавила певица.